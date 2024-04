Il Mattino – Pioli è il preferito di De Laurentiis, ma il tecnico glissa: il motivo

Il Mattino ha fatto il punto sulla situazione prossimo allenatore del Napoli: “Pioli e Gasperini, che in questo momento sono quelli in pole, preferiscono glissare. Pioli non vuole rinunciare ai 4 milioni dell’ultimo anno del Milan e sicuramente, quando arriverà l’esonero (a fine stagione), vorrà discutere la liquidazione. Ma Pioli sembra il prediletto di De Laurentiis che ne apprezza anche l’equilibrio verbale. Poi c’è il solito Gasp che, però, a Bergamo si trova a meraviglia. E tutta questa voglia di mettersi in discussione in una grande piazza come Napoli non sembra averla. Va convinto”.