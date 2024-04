Con poche giornate al termine tiene banco in casa Napoli l’ipotesi allenatore.

Come riporta Repubblica il nome principale per la panchina non sembra essere più Conte la cui offerta da 6.5 milioni più bonus per un triennale sembrava pronta.

Ora il patron azzurro pensa a Stefano Pioli, ormai separato in casa con il Milan e molto intrigante (anche per costi) per la società partenopea.