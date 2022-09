Il Mattino – Rangers-Napoli, gli azzurri hanno chiesto di giocare alle 18.45: no della Uefa

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli avrebbe chiesto alla Uefa di anticipare la gara di Champions League contro il Rangers Glasgow: “Il club è contrariato, almeno vorrebbe che si giocasse alle 18,45 per consentire un rientro nella notte alla squadra. Ci provano i dirigenti azzurri, c’è la gara domenica col Milan. Inutile. La Uefa non sente ragioni. Non c’entra nulla il lutto di 12 giorni del Regno Unito (nessun cambiamento di programma per il Liverpool che gioca come da calendario domani sera con l’Ajax ad Anfield e per le altre scozzesi), ma solo per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza: tutti i poliziotti scozzesi sono impegnati nei controlli a Edimburgo per le cerimonie in onore della regina e per la visita di re Carlo III. Anche il Napoli onorerà con una corona di fiori il ricordo della regina. Previsto il minuto di silenzio e la squadra di casa giocherà con il lutto al braccio”.