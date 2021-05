Al Napoli è in atto una vera e propria rivoluzione dopo il mancato accesso ai gironi di Champions League. Secondo quanto riporta Il Mattino, sebbene siano solo rumors, i maggiori indiziati a lasciare la maglia azzurra sono Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly, oltre a Dries Mertens. Per i primi due, De Laurentiis non accetterebbe offerte inferiori ai 60 milioni di euro, mentre per il belga si potrebbe aprire uno scenario che lo vedrebbe impegnato in MLS, sfida che lo intrigherebbe.