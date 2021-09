Il Napoli vuole agguantare la vetta della Serie A. Luciano Spalletti vuole conquistare il primo posto nel campionato e cercherà un risultato positivo alla Dacia Arena contro l’Udinese. Poco turnover, mirato, per cercare di portare a casa un risultato che potrebbe voler dire capolista solitaria, seppur dopo solo 4 giornate. L’ultima volta che il Napoli si trovava in cima alla classifica in solitaria era con Sarri, come ricorda l’edizione odierna de Il Mattino.