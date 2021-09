Udinese-Napoli a Manganiello: Diawara al 90′ e la sua personalità…

Il Napoli scenderà in campo questa sera alla Dacia Arena contro l’Udinese, per il posticipo della 4^ giornata. La squadra di Spalletti ha l’occasione di andare in testa alla classifica in solitaria a punteggio pieno. Una grande occasione, anche se le fatiche di giovedì a Leicester potrebbero farsi sentire. Di fronte c’è un allenatore preparato e attento come Luca Gotti, che in tre partite ha collezionato sette punti. La formazione dei partenopei sarà molto simile alla partita di Europa League. Udinese-Napoli sarà diretta dall’arbitro Gianluca Manganiello.

Udinese-Napoli, la scheda dell’arbitro Manganiello

Gianluca Manganiello ha arbitrato una delle partite più clamorose dell’era Sarri al Napoli. La vittoria contro il Chievo per 2-1 grazie ai gol di Milik e Diawara. Uno stadio impazzito per quello che era il sogno scudetto che stava continuando. Le presenze del direttore di gara in Serie A sono 64, non è ancora stato nominato arbitro internazionale. In tutta la sua carriera, ha arbitrato 6 volte il Napoli: 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta per i partenopei. Anche l’Udinese vanta 6 precedenti, dove sono arrivati 2 pareggi e ben 4 sconfitte. Manganiello ha la media di 3,66 ammonizioni a partita e un’espulsione ogni 3 partite. In generale non ha una spiccata personalità.

Nico Bastone