Il Mattino ha commentato la gara tra Milan e Napoli, terminata 1-0, e la stagione degli azzurri. Secondo il quotidiano, ora serve un’impresa quasi impossibile per gli uomini di Mazzarri per qualificarsi in Champions League e bisognerà puntare alla qualificazione in Europa League ed evitare la Conference League. Gli azzurri ci hanno provato contro i rossoneri, ma, come spesso è accaduto in stagione, non segnano.