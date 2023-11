Il Napoli vince e Mazzarri continua a difendere un record personale: il dato

La vittoria del Napoli contro l’Atalanta ha un sapore speciale per vari motivi. Gli azzurri escono da un momento difficile ed inaugurano nel migliore dei modi l’arrivo di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Tre punti fondamentali in vista della classifica ma anche in vista dei numerosi impegni complessi delle prossime settimane.

Il successo di ieri, però, ha anche un significato speciale che costituisce un record personale per Walter Mazzarri. Grazie al 2-1 sul campo della Dea, infatti, il tecnico continua la striscia di risultati utili nella partita d’esordio. Mazzarri non ha mai perso alla prima partita in tutte le sette volte che è stato chiamato ad allenare una squadra di Serie A. 5 vittorie e 2 pareggi per lui.