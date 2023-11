LIVE – Under 15, Pisa-Napoli 0-1 (7′ s.t. Prezioso) Azzurri in vantaggio

7′ – Goool del Napoli! Rimessa laterale battuta lunga da Zappalà, ci arriva Prezioso di testa che la mette in rete!

4′ – Giallo nel Pisa: ammonito Ietro per un fallo su Ferrigno.

Inizia il secondo tempo.

Termina il primo tempo.

36′ – Palla recuperata da Riccio che entra in area e viene atterrato, l’arbitro fa cenno di rialzarsi.

30′ – Incursione in area del Napoli condotta da Prezioso, chiude la difesa in calcio d’angolo.

26′ – Ancora occasione per il Napoli con Scotti che ci prova da fuori area, palla ribattuta dalla difesa.

20′ – Partita molto combattuta a centrocampo, poche le emozioni vissute finora, complice anche il terreno di gioco in cattive condizioni.

13′ – Traversa del Pisa! Calcio di punizione dal limite dell’area, tiro che si stampa sulla traversa.

12′ – Occasione Napoli! Scotti premia la sovrapposizione di Chianese che si accentra e calcia col sinistro, ma la palla termina alta sopra la traversa.

11.01 – Inizia il match.

FORMAZIONI UFFICIALI:

PISA: Dell’Innocenti, Andreotti, Lanza, Ietro, Batistoni, Signorini, Saviozzi, Agostini, Fialdini, Bucchioni, Bernardini. A disposizione: Maselli, Minisini, Altini, D’Ercole, Rocca, Brisiuc, Lelli, Turini, Vigano. All. Simone Fabiani.

NAPOLI: Merone, Chianese, Zappalà, Ferrigno, Natale, Branchisio, Scotti, De Rosa, Prezioso, Riccio, Chiaiese. A disposizione: Amendola, Graus, Leccardo, Coppola, Di Penta, Russo, Candia, Pengue. All. Salvatore Galizia.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Pisa-Napoli, gara valida per la decima giornata del campionato Under 15 girone A. Gli azzurrini sono reduci dal pareggio contro la Cremonese, hanno quattro punti in classifica avendo vinto una sola partita in trasferta contro la Reggiana. Il Pisa ha un punto in più, è a quota cinque in classifica e nell’ultimo turno ha pareggiato contro il Sassuolo in trasferta.