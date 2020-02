Il Newcastle segna, tifoso esulta con un gesto hot: radiato da ogni campo

Oltre ai supporters e alle tv, anche i giocatori in campo hanno notato l’accaduto Pubblicato il alle 19:16 da •

Sedicesimi di finale di FA Cup. Dopo lo 0-0 arrivato al St James’ Park, Oxford United – club di terza divisione inglese – e Newcastle si giocano il replay per il passaggio del turno al Kassam Stadium. La gara è tiratissima, con gli ospiti che dopo mezz’ora sono in vantaggio 0-2 e con i padroni di casa che tra l’84’ e il 94’ agguantano il pareggio. Ai supplementari, a 4 minuti dal termine, è però Saint-Maximin a firmare il gol del 2-3 finale per il Newcastle. Scoppia la festa tra i tifosi dei Magpies, e tra la folla c’è qualcuno che esulta in modo abbastanza… particolare.

Mike Pendridge, tifoso 27enne del Newcastle, mostra infatti le parti intime ai tifosi avversari. Il gesto non è passato inosservato alle telecamere e così, come riportato da Sky Sport, il giovane è stato radiato da qualsiasi campo dell’Inghilterra.

Oltre ai supporters e alle tv, anche i giocatori in campo hanno notato l’accaduto. In particolare Saint-Maximin, l’autore del gol che ha fatto impazzire di gioia Mike, che a tal proposito ha pubblicato un simpatico tweet: “Questo sono io dopo aver visto l’esultanza dell’elicottero”, con tanto di GIF con faccia sorpresa. A cui se n’è aggiunto anche un altro, pubblicato dopo la notizia della squalifica del tifoso: “C’è confusione, dato che non abbiamo visto nulla a causa della serata fredda (si spera)”, compreso di hashtag “Ricorderemo tutti il tuo penicottero”.

A fare ironia sull’accaduto ci ha pensato anche il West Bromwich Albion, prossimo avversario in FA Cup del Newcastle: “Confermiamo la nostra sfida nel quinto turno di FA Cup contro il Newcastle United. Vorremmo ricordare ai tifosi del Newcastle che il The Hawthorns – lo stadio del WBA che ospiterà la sfida, ndr – è una zona dove non sono consentiti i mulini a vento”. Mulini a vento, elicotteri… A buon intenditor, poche parole.

Non ha giustamente gradito il tutto, invece, l’allenatore del Newcastle Steve Bruce: “Le indicazioni della FA su questi episodi sono chiare. Se non possiamo fidarci nemmeno dei nostri tifosi è giusto che certe persone non abbiano posto nel calcio. Dovremmo parlare solo della vittoria, e invece siamo qui a discutere del gesto di un idiota. Sono davvero deluso”.