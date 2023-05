Il Prefetto di Udine: “Sono attesi 10mila tifosi del Napoli”

Massimo Marchesiello, Prefetto di Udine, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in vista del match di giovedì che potrebbe assegnare lo Scudetto agli azzurri: “E’ confermato che Udinese-Napoli si giocherà alle 20:45, ci è sembrata la valutazione più opportuna viste anche le polemiche e le complicazioni che ci sono state in questo periodo. E’ tutto confermato, è un problema di ordine pubblico in più per Udine ma sapremo affrontare la situazione come sempre”.

Quanti tifosi del Napoli vi aspettate?

“Saranno 10 mila, tutti quelli non residenti in Campania verranno a tifare Napoli giovedì sera”.

Il Napoli si fermerà a Udine e farà rientro a Napoli venerdì?

“E’ un impegno in più, le forze dell’ordine sapranno affrontare questa situazione. Sono previsti rinforzi, è una partita ancora aperta ma su questo faranno tutti il loro dovere. Non ci dovrebbero essere problemi, sarà una festa in ogni caso”.

Lei è napoletano, sarà una giornata speciale per lei?

“Sì, l’aspetto da 33 anni questa possibilità e questa soddisfazione. Però come ho già detto è stato tutto centellinato, ormai è una cosa prevista. Per me sarà una grande soddisfazione e sarò contento come tutti i tifosi del Napoli”.

Il Napoli partirà nel pomeriggio di venerdì da Udine?

“Questo ancora non lo sappiamo, è una notizia che ancora non posso confermare. Siamo in attesa”.