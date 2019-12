Il Roma – Gattuso traghettatore, De Laurentiis ha in mentre tre nomi per la panchina del futuro

Aurelio De Laurentiis rivoluzionerà il Napoli, ma solo in estate: a partire dall’allenatore, dove ad oggi la posizione di Gattuso è quella di traghettatore (parola utilizzata dallo stesso presidente alla cena di Natale) che rimarrebbe solo in caso di una eccellente seconda parte di stagione. Come riporta l’edizione odierna del Roma, sicuramente Rino resta tra i candidati della prossima stagione, ma nella testa di De Laurentiis la preferenza va a Simone Inzaghi, Giampiero Gasperini e Ivan Juric del Verona, in ordine di preferenza.

Quello che di certo accadrà e che ci saranno molti arrivi e partenze: mentre si registrano passi avanti per i rinnovi di Zielinski e Milik (per il centrocampista l’annuncio sembra prossimo), il presidente avrebbe deciso anche da chi non ripartire. I nomi dovrebbero essere, tra gli altri, quelli di Callejon e Mertens. Non sembrano esserci i presupposti per il rinnovo di contratto dei due attaccanti, arrivati assieme a Napoli nel 2013. Entrambi sono in scadenza a giugno e già a gennaio potrebbero accordarsi per l’estate con la loro nuova squadra.