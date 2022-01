Il Roma – Il virus dà il via libera: Napoli-Salernitana si gioca, ma occhio ai tamponi

Meno male. Il virus dà il via libera, metaforicamente si intende. Due calciatori della Salernitana si sono negativizzati ieri, il conto dei positivi scende a sei e il derby di oggi si giocherà regolarmente. Come si legge sul “Roma”, è possibile che l’ultimo giro di tamponi possa dare qualche sorpresa, ma si potrebbe andare in campo anche con altri due positivi nel gruppo. I granata ieri sono partiti regolarmente per Napoli, e salvo clamorose sorprese il “derby” del Maradona si giocherà regolarmente. Il Napoli, a differenza della decimata Salernitana ma in grado di viaggiare e dunque giocare dopo l’esito degli ultimi tamponi Covid, arriva all’appuntamento con il derby in buone condizioni di salute. Sono infatti previsti per oggi al Maradona i rientri degli infortunati Insigne e Ospina, anche se per i due è probabile una partenza in panchina.