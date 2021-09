Il Roma – Napoli-Benevento, Spalletti fa le prove generali per la sfida con la Juventus

Questa sera al “Maradona” contro il Benevento mancheranno tutti i nazionali ma c’è la possibilità per poter provare Marfella titolare tra i pali e testare Malcuit, Juan Jesus, Ounas e Petagna dall’inizio. Come si legge sul “Roma”, Spalletti dovrebbe spostare Politano al centro del 4-3-3 sfruttando anche il giovane Costa arrivato dal Bari in estate. In corso d’opera, poi, si possono fare dei cambi. Tra i pali c’è l’esordio di Marfella che al momento si ritrova ad essere l’unico portiere a disposizione. Dalla Primavera arriva Idasiak che dovrebbe entrare nella ripresa. In difesa c’è la possibilità di vedere dal primo minuto Malcuit e Juan Jesus al fianco di Manolas e Mario Rui. Il francese è l’alternativa a Di Lorenzo ma qualche chance in gare ufficiali la potrà avere. Il brasiliano, invece, ha già debuttato col Genoa ed è pronto a farsi valere. In attacco scalpitano Ounas e Petagna. Entrambi hanno cambiato le sorti della sfida di Marassi. L’algerino ha sfruttato la sua velocità mentre l’ex Spal ha siglato il gol della vittoria. Big Andrea deve stare in allerta poiché se non verrà tolta la squalifica ad Osimhen ha ampie chance per sfidare la Juventus sabato prossimo. Quindi la voglia di fare bene stasera col Benevento è tanta. A destra, invece, c’è Lozano che ritrova una posizione a lui piacevole poiché a sinistra non si è espresso proprio al massimo con il Grifo. È tutto pronto, dunque, al Maradona per questa sfida tutta campana che può regalare una bella serata ad entrambe le tifoserie.