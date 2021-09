Tuttosport – Rinnovo Insigne, senza accordo con il Napoli è pronta l’Inter

Tuttosport scrive a proposito del mercato dell’Inter e dell’interesse dei neroazzurri per vari giocatori tra cui il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, a parametro zero: “Inter, oro a zero. Da Tolisso a Insigne: caccia all’occasione” Dopo Hakan Calhanoglu, l’Inter potrebbe proseguire sulla politica delle occasioni a zero. Marotta e Ausilio sono due maestri in questo campo. Secondo quanto riportato dal quotidiano sarebbe già partita la caccia ai parametro zero del 2022. Dal portiere Onana al difensore Gunter (tra gli altri Luiz Felipe, però vicino al rinnovo con la Lazio, Antonio Rudiger e Andreas Christensen), dal centrocampista Tolisso all’attaccante Insigne: i nerazzurri potrebbero rinforzare la squadra andando a ingaggiare elementi importanti a costo zero. Capitolo a parte merita Insigne: nel caso in cui la frattura con Aurelio De Laurentiis non dovesse ricomporsi, i nerazzurri si farebbero trovare pronti, corteggiando l’attaccante azzurro.