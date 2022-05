Stando a quanto riportato da Il Roma, in estate sarà rivoluzione per il Napoli in porta, con David Ospina e Alex Meret che dovrebbero lasciare gli azzurri. Già individuati i possibili sostituti: “Il primo obiettivo potrebbe essere Skorupski, 31 anni, esperto numero uno polacco del Bologna, con due idee per il ruolo di dodicesimo: Vicario dell’Empoli oppure Carnesecchi della Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta. Una cosa è certa: tra i pali, in estate, sarà rivoluzione”.