Improta: “A centrocampo il Napoli abbonda di unità, mi sembra forzato doversi schierare con due soli giocatori”

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Fabian Ruiz, Zielinski e Demme è stato il tris della risalita del Napoli l’anno scorso. La presenza di Bakayoko invece ha fatto scattare qualcosa nella testa dei giocatori. Magari alcuni giocatori non rendono al massimo perché non si sentono sicuri di se stessi e del posto da titolare. Bakayoko ha scombussolato gli equilibri ma non per peggiorare la situazione, anzi, per rafforzare il reparto di centrocampo. In quel reparto abbondano le unità e mi sembra forzato doversi schierare con due soli giocatori. Fabian Ruiz è talentuoso. Ha bisogno di sentire la fiducia dell’allenatore. Gattuso è bravo e sarà bravissimo a recuperarlo. Tatticamente magari, in qualche circostanza, è andato in difficoltà e Gattuso è stato costretto a modificare il modo di gioco. Io credo però che tutti siano utilissimi al credo di gioco di Gattuso”.