Incidente stradale per l’ex Napoli Rincon, è in gravi condizioni

L’ex calciatore del Napoli Freddy Rincon è stato vittima di un incidente stradale. Ecco quanto riferito da Goal.com:

“L’auto su cui viaggiava l’ex centrocampista del Napoli si è scontrata contro un pullman. L’annuncio dall’ospedale di Calì: “E’ in condizioni critiche” Grande paura per Freddy Rincon. L’ex calciatore di Napoli e Real Madrid è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Calì. L’auto sulla quale viaggiava l’ex centrocampista colombiano si è scontrata violentemente contro un pullman all’alba di lunedì 11 aprile. Ricoverato d’urgenza presso la Clínica Imbanaco di Calì, Rincon – 55 anni – versa attualmente in condizioni molto serie e verrà presto trasferito in terapia intensiva, come confermato da Laureano Quintero, primario della clinica:

“Freddy Rincón è stato ricoverato in seguito ad un grave trauma cranico, le sue condizioni sono molto critiche. Per decisione interdisciplinare di tutto il nostro team, è stato portato nella nostra sala operatoria, da dove sarà trasferito in terapia intensiva. Verranno applicate tutte le cure pertinenti e tutto il nostro team di specialisti sta facendo tutto il necessario. Ripetiamo, la situazione è piuttosto critica”.

Rincon ha vestito la maglia del Napoli nella stagione 1994/1995, disputando 28 partite ufficiali e realizzando 7 goal”.