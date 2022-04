Primavera 1, Inter-Napoli: le probabili formazioni

Solo sette punti conquistati nel girone di ritorno, una sola vittoria contro il Milan, la sconfitta subita a Lecce sabato e la classifica che ad oggi manderebbe il Napoli ai play-out. Gli azzurrini nelle prossime quattro gare affrontano Inter, Cagliari, Roma e Fiorentina in poco più di dieci giorni ma sono chiamati a fare un grande sforzo per evitare il play-out.

Il penultimo posto, che costa la retrocessione, è distante nove punti mentre per il play-out è bagarre. In questo momento s’affronterebbero allo spareggio Napoli e Lecce ma c’è bagarre, Bologna e Verona hanno un solo punto in più, il Genoa due. In questo turno mercoledì c’è proprio lo scontro diretto tra Verona e Genoa mentre il Bologna affronterà il Sassuolo.

Domani alle 14:30 (diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it) il Napoli affronta in trasferta, al centro di formazione Suning, una corazzata seconda in classifica, reduce da otto risultati utili consecutivi di cui sei vittorie, l’ultima sabato con un secco 4-0 inflitto al Pescara ultimo in classifica. All’andata i nerazzurri vinsero 2-0 a Cercola, il Napoli fallì l’occasione per fare 1-1, Ambrosino sbagliò un calcio di rigore.

Frustalupi s’affida alla qualità tra le linee, Inter verso le conferme

Frustalupi ritrova D’Agostino che era squalificato ma perde Barba, espulso contro il Lecce. Manca ancora Marchisano per un problema al polpaccio, potrebbe recuperare per la sfida di sabato contro il Cagliari. Filtra la linea d’affidarsi alle qualità tra le linee, provare a giocarsela un po’ di più per cercare di mettere in difficoltà la Primavera dell’Inter guidata da Chivu.

In porta ci sarà Idasiak, Pontillo sostituirà Barba sul centro-destra, Hysaj e Costanzo completeranno la difesa a tre, D’Agostino sarà impiegato nel ruolo di quinto a destra come accaduto nelle sue ultime uscite, Coli Saco e Spavone si muoveranno sulla mediana, a sinistra una novità interessante: è pronto Acampa, in vantaggio su Giannini e De Marco. Tra le linee agiranno Vergara e Iaccarino, che giocherebbe così la sua prima gara da titolare dopo l’infortunio, quindi dopo quasi sette mesi. Il centravanti sarà Ambrosino, Cioffi si candida così ad essere la prima potenziale risorsa a gara in corso. Frustalupi è stato espulso a Lecce, è squalificato per un turno, toccherà al vice Giorgio Di Vicino guidare la squadra dalla panchina.

L’Inter dovrebbe confermare per dieci undicesimi la formazione che ha battuto il Pescara, Chivu deve rinunciare al terzino destro Zanotti, che lo scorso 12 dicembre ha debuttato in serie A nel poker inflitto dall’Inter al Cagliari, e al centrocampista Nunziatini subentrato a gara in corso sabato contro il Pescara. In porta ci sarà Rovida, a destra agirà Dervishi, Moretti, difensore classe ‘2002 ex Novara preso nel 2019 (piaceva anche al Napoli), e Hoti lavoreranno al centro della difesa, a sinistra l’argentino Franco Carboni. Fabbian invece di Grygar dovrebbe essere l’unico cambio, con capitan Sangalli e Casadei, giocatore molto interessante che all’andata sbloccò il risultato (12 gol e 3 assist stagionali), formerà il centrocampo. Peschetola sarà il trequartista a sostegno della coppia d’attacco formata da Zuberek e Jurgens.

Ecco le probabili formazioni:

INTER (4-3-1-2): Rovida; Dervishi, Moretti, Hoti, F. Carboni; Fabbian, Sangalli, Casadei; Peschetola; Zuberek, Jurgens. All. Chivu

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Pontillo, Hysaj, Costanzo; D’Agostino, Coli Saco, Spavone, Acampa; Vergara, Iaccarino; Ambrosino. A disp.: Boffelli, Nosegbe, De Marco, Di Dona, Giannini, Gioielli, Mercurio, Cioffi. All. Frustalupi (in panchina il vice Di Vicino)

A cura di Ciro Troise