Incredibile in FA CUP, il Liverpool vinceva 0-2 e si fa raggiungere sul 2-2 da una squadra di terza serie

Per una volta il Liverpool non ha vinto. E’ successo oggi in Coppa d’Inghilterra, la FA Cup, e per di più contro una squadra di terza serie, lo Shrewsbury Town, che nella classifica del suo campionato occupa la 16/a posizione. Sul campo della squadra più debole come da tradizione inglese, Jurgen Klopp ha schierato una formazione ricca di riserve e di giovanissimi, in particolare i due gioielli Curtis Jones (classe 2001) e Harvey Elliott (classe 2003), schierati entrambi, assieme al giapponese Minamino, nel tridente del 4-2-3-1 alle spalle dell’attaccante Origi. E proprio Jones, al 14′ pt, ha segnato il gol dello 0-1, su assist di Chirivella. In apertura di ripresa subito autogol di Love e 0-2 per i Reds e a quel punto la qualificazione sembrava cosa fatta. Invece Adrian al 20′ st, dopo un paio di belle parate, ha dovuto capitolare sulla conclusione di Cummings, che poi ha pareggiato un quarto d’ora dopo mandando in visibilio i sostenitori dello Shrewsbury. al 39′ st Klopp per vincere ha mandato in campo Firmino per Minamino, il brasiliano ha sprecato due occasioni e il risultato è rimasto sul 2-2. Adesso ci sarà la ripetizione del match, questa volta ad Anfield: per il Liverpool il calendario è quindi sempre più affollato