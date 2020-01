Lione, paura-Terrier: il 22enne perde i sensi e cade all’improvviso

Lione-Tolosa, match di Ligue 1 in una classica domenica pomeriggio. Ventesimo minuto di gioco, i padroni di casa gestiscono il possesso cercando lo spunto giusto per far male agli avversari. D’improvviso, però, proprio il Lione butta la palla fuori dal campo: il gioco si interrompe. I calciatori delle due squadre sono terrorizzati, tutti corrono verso la trequarti del Tolosa. Per terra, c’è Martin Terrier, centravanti dell’OL, che respira affanosamente dopo essere caduto al suolo.

A differenza di quanto avvenuto lo scorso anno al centrocampista del Lecce Manuel Scavone , Terrier pare essersi accasciato al suolo pur non avendo ricevuto nessun colpo – né alla testa, né ad altre zone del corpo – durante la partita. D’improvviso, infatti, i calciatori l’hanno visto sbilanciarsi all’indietro, cadere a peso morto sulla schiena e rimanere a terra con gli occhi chiusi. Il primo ad assistere l’attaccante è stato Dembele, che ha sollevato Terrier per stenderlo a pancia in su in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Il calciatore è stato sostituito immediatamente, al suo posto ha esordito con l’OL il giovane Toko Ekambi.