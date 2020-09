Insigne, l’agente: ”Domani gli esami strumentali. Se non c’è lesione, tra una ventina di giorni potrà tornare in campo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne: “Non abbiamo ancora novità su Lorenzo, c’è bisogno di almeno 48 ore. Gli esami strumentali verranno effettuati domani. Se non c’è lesione, una ventina di giorni e può tornare in campo. Quello che più gli fa girare le scatole è saltare la Juventus e la Nazionale, successe anche l’anno scorso. È molto giù di morale, è arrabbiato perché non voleva saltare nessuna partita, questa in particolar modo. Sono contento dei tantissimi messaggi di sostegno che mi sono arrivati, è di questo che mi piace parlare. Fratelli Insigne? Sono felice perché Roberto era stato definito un giocatore solo con il cognome pesante, ma non ai livelli di Lorenzo: si è rivelato ottimo per la Serie A. Iago Falque è stato scelto per una questione numerica, è giusto che Roberto abbia il suo tempo per abituarsi al campionato, può far bene perché è cresciuto molto sotto ogni aspetto. Sono contento per la famiglia Insigne. Lozano? È arrivato da un campionato diverso, aveva bisogno di tempo, adesso si sta rivelando un buon giocatore”.