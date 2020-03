Inter, 70 milioni e un paio di contropartite: ecco il piano del Barça per Lautaro

Il Barcellona non vuole spingersi oltre i 70 milioni di euro per l’acquisto di Lautaro Martinez che però l’Inter valuta almeno 150 milioni. Per questo i catalani hanno presentato una lista di cinque giocatori che potrebbero essere inseriti come potenziali contropartite. L’idea è quella di mettere dentro almeno un paio di calciatori tra Semedo, Arthur, Vidal, Todibo e Alena, così da portare l’affare vicino alle cifre interiste. Deciderà l’argentino se andarsene o restare, con l’Inter che non farà resistenza in caso di richiesta d’addio. Per il momento il Toro non ha deciso e difficilmente deciderà a breve, con i giochi che dunque restano apertissimi. Ovviamente, in caso di permanenza, il rinnovo diventerebbe un obbligo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.