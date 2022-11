Federico Dimarco, difensore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport parlando anche della lotta scudetto:

“La Juve una volta ha già rimontato 11 punti… E poi pensiamo all’anno scorso: eravamo a +8 e poi abbiamo visto come è finita. Può succedere di tutto, nel calcio non si sa mai. Non sarà facile, ma posso dire che daremo il 100% per arrivare più in alto possibile”.