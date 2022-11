GdS – Lite Mourinho-Karsdorp, il terzino non ha accettato di fare da capro espiatorio

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, ha svelato un importante retroscena sulla lite tra José Mourinho e Rick Karsdorp, nel post-partita di Sassuolo-Roma. Stando alle parole dell’allenatore giallorosso in conferenza, il terzino lascerà il club a gennaio. Ecco cos’è successo:

“Tutto è nato a fine partita, quando -a differenza del consueto- l’allenatore è sceso subito nello spogliatoio per parlare del gol subito nei minuti finali, che ha portato la squadra a perdere due punti. I colloqui sono stati con Abraham, a cui ha chiesto come mai stavolta abbia dato tutto e in altre occasioni no, mentre a Karsdorp, appunto, ha rimproverato la distrazione fatale al momento del pari col Sassuolo. L’olandese, però, ha pensato di replicare, non accettando di fare da capro espiatorio della situazione e quindi la discussione è degenerata, senza alcun contatto fisico, ma con giocatori e membri dello staff tecnico che si sono interposti fra i due per evitare rischi”.