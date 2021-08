Inter-Genoa, blocco visione per 3 minuti, DAZN: “Problemi risolti rapidamente”

Partenza con proteste social per DAZN, che da quest’anno detiene in esclusiva i diritti tv della Serie A di calcio. Da twitter sono partite rimostranze di diversi tifosi per un blocco della loro visione di Inter-Genoa, poco dopo il fischio d’inizio della partita. Postate ironicamente foto di un fermo immagine di Cahlanoglu. A bloccare per circa 3 minuti la visione e’ stato l’alto picco di accessi su una delle Cdn, ovvero i provider che distribuiscono i contenuti. Dazn – fa presente l’Ott – è subito intervenuta, distribuendo il traffico su altre Cdn e l’impatto, non è stato “numericamente importante” in proporzione all’elevata quantità di contatti per la prima partita della squadra nerazzurra. Nessun problema nel secondo tempo e per l’altra partita del pomeriggio, Verona-Sassuolo.