Empoli-Napoli, aperto un altro settore: le info

Notizie Napoli – L’edizione in edicola oggi de La Repubblica fà il punto della situazione in merito alla trasferta dei tifosi azzurri ad Empoli per la gara di domenica alle ore 12.30:

“Si scrive Empoli, si legge stadio Castellani colorato d’azzurro Napoli. Il via libera dell’Osservatorio alla trasferta di domenica prossima (calcio d’inizio alle 12.30) ha acceso l’entusiasmo dei tanti sostenitori della squadra di Conte che sono pronti a godersi lo spettacolo dal vivo. Sono attesi in 4.000: 3.000 in Curva Sud (riservato agli ospiti), altri 900 in Tribuna Laterale sud. Il club toscano ha deciso di concedere anche quest’altra porzione di settore, considerando la grande richiesta di tagliandi per la sfida del Castellani. La vendita dei biglietti inizierà oggi pomeriggio alle ore 16 e sarà la cronaca di un successo annunciato. La trasferta è aperta sia ai possessori della Fidelity Card (che avranno ovviamente una prelazione) che a quelli non fidelizzati (che potranno acquistare i biglietti solo da mercoledì). Il sold-out è praticamente scontato: la richiesta è alta sia da parte dei sostenitori del Napoli che abitano nelle regioni del Nord che da quelli che abitano in città e provincia”

a cura di Tommaso Parrella