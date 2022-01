Italia, il ct Mancini: “Dobbiamo valutare tante situazioni, Balotelli rientra tra queste”

Il ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa per parlare dello stage che si terrà in questa sosta.

Queste le sue parole in merito:

“Prima di partire volevo ringraziare i club che ci hanno dato la possibilità di avere i ragazzi qui, non era una data FIFA e quindi grazie per la disponibilità. E’ uno stage giusto visti gli ultimi mesi. Proveremo un po’ di situazioni tattiche differenti per valutarle, sono due giorni.

Dobbiamo valutare anche tante situazioni e quella di Mario Balotelli rientra tra queste. Momento buono per vedere giocatori che non convochiamo da tanto tempo. Ma questo avviene sempre, la porta della Nazionale è sempre aperta a tutti e se ci sono elementi che possono aiutarci, siamo felici.

Carta della disperazione? Se è la stessa disperazione di prima degli Europei, ben venga la disperazione. Insigne? Sarà ancora qua a marzo, non vedo problemi. E nemmeno per quelle di giugno. Poi ci sarà una finestra a settembre e poi eventualmente i Mondiali. Parlarne ora è un po’ presto.

Sensi? Giocatore importante, con grandi qualità, ha sempre fatto bene con noi e deve avere continuità di rendimento in futuro. Possibile rinvio della giornata del 20 marzo? Non saprei, più giorni abbiamo per preparare le partite e meglio è. Ma non so cosa accadrà a marzo.”