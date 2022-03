Italia, Mancini: “Scuse agli italiani? Doverose, ma l’impegno è stato massimo”

Dalla gioia di giugno per gli Europei alla delusione per la sconfitta contro la Macedonia del Nord che impedirà alla Nazionale di partecipare ai prossimi mondiali. Raggiunto da Rai Sport, il commissario tecnico Roberto Mancini commenta così: “Io devo dirvi la verità, è la cosa che più mi dispiace è proprio questo, dopo aver dato a luglio la possibilità a sessanta milioni di italiani più quelli all’estero di gioire così tanto. Poi no lo facciamo di lavoro, bisogna voltare per forza pagina, ma resta un grande dispiacere”.

Sente di dover chiedere scusa agli italiani?

“Abbiamo messo il massimo dell’impegno, io credo che quando si dia il massimo si ha la coscienza a posto. Però è chiaro che scusa dobbiamo chiederglielo perché non gli daremo la gioia che gli abbiamo dato a giugno”.