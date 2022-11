Italia Under 20, Ambrosino convocato per il Torneo 8 Nazioni

L’esperienza di Giuseppe Ambrosino nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro è da considerarsi molto positiva. L’attaccante ex Primavera del Napoli, oggi al Como in prestito, si è fatto valere nelle amichevoli pre-campionato. E ha anche trovato il gol allo stadio Maradona contro la Juve Stabia. Una gran bella soddisfazione per un ragazzo napoletano di nascita.

Ambrosino è poi andato via in prestito, al Como, visto che tra Osimhen, Raspadori e Simeone lo spazio per emergere all’ombra del Vesuvio era molto ridotto. Ma al club lombardo non sta ricevendo la giusta fiducia, visto che le scelte ricadono sempre sui vari Cutrone e Mancosu, per fare un esempio. Tuttavia, Ambrosino ha tanti estimatori in giro per l’Italia e nonostante il Como preferisca non dargli spazio, è stato convocato dall’Italia Under 20.

Infatti, il commissario tecnico Giuseppe Nunziata lo ha incluso nella lista dei giocatori che parteciperanno al Torneo 8 Nazioni con la maglia dell’Italia, per le partite contro Romania e Repubblica Ceca. La speranza per il centravanti partenopeo è che le cose cambino anche nel suo attuale club.