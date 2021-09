Jankulovski su Spalletti: “Spalletti ha carisma e ambizione da vendere. Non è facile da sopportare”

Marek Jankulovski, ex terzino di Napoli e Udinese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de ‘Il Mattino’ soffermandosi anche sul rapporto con Luciano Spalletti:

“Non nasconde la sua grande ambizione, punta sempre più in alto e fissa obiettivi sempre più importanti. E i risultati parlano chiaro. Dopo Udine è andato su panchine importanti, portando a casa risultati. La voglia di vincere la trasmette col carisma, che è unico. Poi chiede ai suoi giocatori di dare sempre tutto. Non sempre è facile da sopportare, e infatti in tre anni ci siamo beccati più di una volta, ma con Luciano i litigi sono sempre costruttivi. E’ uno che se la prende se vede che non lavori o non segui la sua strada“.