Juric accostato al Napoli, ma il Verona può confermarlo: spunta opzione di rinnovo

Ivan Juric ha un contratto fino al 20 giugno prossimo, più una opzione per la sua automatica riconferma. A sostenerlo è Il Corriere della Sera nella sua edizione veronese, che spiega come Maurizio Setti – dal canto suo – si mostra fiducioso. Il rapporto è franco, scelte condivise e per questo può essere molto più semplice disegnare le idee per il futuro. Tanto però dipenderà dai milioni messi sul tavolo dal presidente, perché per proseguire servirà non smantellare ma vendere per reinvestire e consolidarsi. Juric è stato anche accostato al Napoli in caso di addio di Gattuso a fine stagione.