Telegraph – In Premier i bambini pagano per accompagnare le squadre

In Inghilterra sta facendo molto rumore l’inchiesta pubblicata oggi dal quotidiano The Telegraph sul “prezzo” che i club di Premier League chiedono alle famiglie per far partecipare i propri bambini all’ingresso in campo delle squadre. Il ruolo di mascotte che i piccoli ricoprono al via delle partite della massima serie inglese avrebbe un prezzo diverso in base al club del quale si parla. Si va dalle 700 sterline (circa 830 euro) chieste dal West Ham, passando per le circa 500 sterline di Tottenham, Norwich e Aston Villa e via a scendere. Sul versante opposto spicca la scelta di molti top club come Liverpool, Manchester City, Manchester United e Chelsea che non chiedono niente fra coloro che sono abbonati.