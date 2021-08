Juve, non solo Kean. Si pensa anche a Muriel

La ricerca del dopo Cristiano Ronaldo continua, in casa Juventus. Col ritorno di Moise Kean che è praticamente definito, i dirigenti bianconeri continueranno a tenere d’occhio il mercato per capire se dovesse esserci l’opportunità di chiudere un altro colpo offensivo nelle ultime ore prima del gong. In tal senso, scrive la Gazzetta dello Sport, è da segnalare un tentativo con l’Atalanta per Luis Muriel: secco il no della Dea alla richiesta bianconera, visto che il colombiano è considerato a tutti gli effetti un incedibile della rosa di Gasperini.