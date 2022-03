Juventus, Danilo: “Dopo il rigore sbagliato contro il Napoli, la svolta”

Danilo, terzino della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul canale Youtube del club bianconero. Il brasiliano ha parlato anche del Napoli:

“Al mio esordio abbiamo vinto 4-3 con il Napoli, è stata una grande emozione per i tifosi, ma per noi no. Preferisco vincere con più tranquillità, sempre. Dopo la prima espulsione contro il Bologna, non è stato semplice. Abbiamo perso la Coppa Italia col Napoli dove ho sbagliato un rigore: lì ho capito di dover cambiare, lavorare di più, migliorare stando zitto e facendo il mio lavoro“.