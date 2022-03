Tuttosport – Di Lorenzo out contro l’Atalanta, Spalletti pensa a tre possibili soluzioni

Tuttosport, in vista della sfida tra Atalanta e Napoli, parla delle possibili scelte di Luciano Spalletti in difesa dove sulla destra dovrà rinunciare a Di Lorenzo a causa del suo infortunio al ginocchio: “Tre al momento le ipotesi vagliate dal tecnico. C’è Alessandro Zanoli che scalpita ed è l’esempio di come anche la gioventù azzurra possa sbocciare per trovare posto in prima squadra. Zanoli era già subentrato contro l’Udinese dopo il ko del titolare e aveva accumulato minuti e presenze in altre gare con i partenopei. L’unico patema riguarda un deficit di esperienza in certe gare che non si può colmare solo attraverso gli allenamenti. C’è poi la soluzione Malcuit. Da non escludere poi, il possibile impiego di Tuanzebe”.