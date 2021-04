Questo pomeriggio alle 18:45 andrà in scena, finalmente, Juventus-Napoli. La partita infinita, quella che si doveva disputare nelle prime settimane del campionato e poi è stata rinviata, per ben due volte. L’incrocio in Supercoppa ha visto trionfare i bianconeri, mentre quello allo stadio Maradona, la squadra di Gennaro Gattuso. La Juve viene da un pessimo periodo e dovrà vincere per rilanciare la sua corsa alla qualificazione in Champions League. D’altra parte, un’eventuale vittoria per il Napoli potrebbe essere decisiva. Juve-Napoli sarà diretta da Maurizio Mariani.

Juve-Napoli, la scheda dell’arbitro Mariani

Maurizio Mariani è un arbitro della sezione di Aprilia. Questa stagione ha già diretto il Napoli per ben tre volte, dov’è arrivata solo una vittoria con due sconfitte. Nello specifico, Parma-Napoli 0-2, e poi Napoli-Sassuolo 0-2 e la clamorosa sconfitta interna con lo Spezia per 1-2. Questa stagione si sta ben comportando, forse quella della consacrazione. Certo, molto dipenderà dalla sua prestazione in Juve-Napoli di oggi.

In ogni caso, Mariani è un arbitro che si affida molto al VAR quando è insicuro di una decisione. Cresce di personalità di partita in partita e lo dimostra la sua gestione delle gare. In questa stagione, la media delle ammonizioni è di 3,65 a partita. Ha invece estratto solo un cartellino rosso in 17 partite tra Serie A, Europa League e Nations League B.

Nico Bastone