Ancora tu… Napoli-Spezia, arbitra Mariani: è la terza volta in stagione

Domani il Napoli scenderà in campo allo Stadio Diego Armando Maradona contro lo Spezia alle 18:00. Una sfida che vedrà di nuovo Antonio Cioffi tra i convocati, vista l’emergenza in attacco di Gattuso. I partenopei hanno vinto a Cagliari 1-4, grazie soprattutto a un’ottima prestazione di Piotr Zielinski. Lo Spezia, invece, ha perso in casa contro il Verona e dopo un ottimo avvio di stagione, si trova in una posizione pericolosa, penultimo a 11 punti, a pari merito con Genoa e Torino. La sfida sarà diretta da Maurizio Mariani, arbitro della sezione di Aprilia.

Napoli-Spezia, la scheda dell’arbitro Mariani

Maurizio Mariani questa stagione ha già diretto il Napoli nella prima giornata contro il Parma al Tardini, vinta 0-2, e nella sconfitta interna col Sassuolo, terminata sempre 0-2. L’arbitro di Aprilia è stato anche VAR dei match con Torino e Cagliari, la scorsa giornata. Quella di domani sarà la terza volta che dirigerà una partita dei partenopei su quindici giornate. Internazionale dal 2019, questa stagione ha diretto Anversa-Tottenham e Nizza-Bayer Leverkusen di Europa League. Con lo Spezia sette precedenti, l’ultimo nel 2015 vinto dai liguri 2-1 contro il Perugia.

Mariani è un arbitro che si affida molto al VAR per prendere le decisioni migliori quando è insicuro. E’ molto considerato dall’AIA e sta crescendo in personalità. Dal punto di vista dei cartellini, in stagione finora ha tirato fuori 3,9 gialli a partita e fischiato 1 rigore ogni 5. Ancora nessuna espulsione. In tutta la sua carriera, invece, la media dei gialli è di 4,7 ogni match e un’espulsione ogni 2,7 partite, simile a quella dei rigori, 1 ogni 2,85 a partita.