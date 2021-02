Juventus, Pirlo a SKY: “Rigore dubbio, se l’avessero dato a noi sarebbe successo un casino. Contro di noi sempre così”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la sconfitta contro il Napoli per 1-0:

“Non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta, perso per un episodio dubbio. Buona partita, abbiamo creato tanto. Contenti della prestazione, peccato solo per il risultato. Abbiam fatto poco velocemente la palla, loro si posizionavano in modo da poter recuperare. Non abbiamo mai concesso occasioni al Napoli. Secondo tempo abbiamo creato di più. Gli ho chiesto che se non ammonisce il portiere durante la partita lui continua a perdere tempo. Non ci può essere contatto in area di rigore se si fischiano cose di questo tipo. Volevo vedere se fosse successo a noi un episodio del genere. Ci sarebbero stati molti più casini, molte più polemiche, non so se ce l’avessero dato un rigore del genere. Sto solo dicendo che quest’episodio dubbio, anche sulla doppia ammonizione a Di Lorenzo. Quando si gioca contro la Juventus gli episodi vanno sempre in modo diverso. Oggi ci è andata così e dobbiamo andare avanti. Abbiam fatto la partita che dovevamo fare, quando giochi tanto un po’ di lucidità viene a mancare ed è normale. E’ mancata solo la lucidità nel concludere. Pochi gol? Le occasioni le abbiamo create, il portiere avversario è stato il migliore in campo. McKennie non era in ottime condizioni, già è stato tanto fargli giocare 30′ oggi. Sono sconfitte pesanti, ora la vetta può essere a 10 punti. Il campionato lo rivedremo a marzo. Solo giocare in questo modo riesci a vincere. Dybala? Ho tenuto anche fuori Kulusevski per avere un cambio, però Bernardeschi si è sacrificato e mosso bene. Gattuso? Son contento per lui, è un amico. Però preferivo vincere e portare a casa i tre punti“.