Juventus, Szczesny : “Contro il Napoli abbiamo dimostrato di avere tanta fame di successi”

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato cosi dopo la Supercoppa e in vista dei prossimi impegni di campionato. Ecco le sue parole a Sky Sport:

“Dopo la partita mi hanno portato subito in un’altra stanza per fare il controllo antidoping quindi non ho avuto il tempo e la possibilità di festeggiare con i ragazzi. É un peccato perché si sono divertiti. Però le sensazioni dopo la partita sono state buonissime. Però siamo già a due giorni dalla partita contro il Bologna e bisogna ripartire subito. Chiellini? Magari mi ha ringraziato, ma se non abbiamo preso gol è anche merito della grande prestazione di Chiellini. L’ho ringraziato anche io per la prestazione che ha fatto. Contro il Napoli abbiamo dimostrato che questa squadra ha tanta fame di vincere dei trofei. Quest’anno abbiamo vinto per il decimo anno di fila e questo dimostra la fame che abbiamo e non ci vogliamo fermare qua”.