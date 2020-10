(ANSA) – ROMA, 30 OTT – “Siamo in rodaggio. Non ho paura di non mangiar il panettone”. Dopo i pareggi in campionato e il ko col Barcellona, arriva per Andrea Pirlo il Tapiro d’oro: il tecnico della Juventus intercettato da Striscia la Notizia (in onda stasera, Canale 5) alla domanda se teme di perdere il posto in panchina ha detto : “sono fiducioso”. (ANSA).