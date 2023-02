Kim ha donato 70mila euro per i bambini colpiti dal terremoto in Turchia e Siria

Kim Minjae, difensore del Napoli ancora molto legato alla Turchia visti i suoi trascorsi al Fenerbahce, è sceso in campo per aiutare le vittime del terremoto. Il sudcoreano, infatti, ha donato 100 milioni di won, circa 70mila euro. L’edizione online de Il Corriere dello Sport aggiunge: “Come ha fatto sapere il Comitato coreano per l’Unicef, che ha diffuso la notizia, i fondi saranno interamente utilizzati per progetti di emergenza per i bambini colpiti dal terremoto. Un gesto nobile, non da tutti, che conferma la grande umanità di Kim. Un difensore che è arrivato a Napoli con grande umiltà e che sin da subito è riuscito a farsi apprezzare in campo e fuori”.