Napoli-Cremonese, le probabili formazioni: Spalletti conferma l’undici anti Spezia

Il Napoli cerca la quinta vittoria consecutiva in campionato, una striscia costruita durante il mese di gennaio, spezzata soltanto dallo scivolone contro la Cremonese agli ottavi di finale di Coppa Italia. “Ci girarono un po’ le scatole, nel conto da presentare alla Cremonese c’è anche quell’eliminazione”, ha spiegato Spalletti in conferenza stampa. Il Napoli sta attraversando un bel momento, ha tutti gli uomini a disposizione e sta legittimando così l’ampio vantaggio di tredici punti sull’Inter seconda in classifica. È la quarta settimana-tipo per gli azzurri, è probabile che Spalletti rinvii le rotazioni al momento in cui ci saranno tre partite in otto giorni, tutte in trasferta: Sassuolo, Eintracht Francoforte ed Empoli.

Si va verso la conferma della formazione che ha iniziato le partite vinte contro Roma e Spezia, con l’unico ballottaggio tra Lozano e Politano, con il Chucky favorito. In porta ci sarà Meret, formeranno la linea difensiva Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in vantaggio su Olivera. Lobotka sarà il play, lo affiancheranno Anguissa e Zielinski. Ndombele ha avuto un giorno di permesso familiare (sua moglie sta per partire) ma sarà regolarmente convocato per la partita di domani. Lozano è in vantaggio su Politano, Osimhen e Kvaratskhelia completeranno il tridente.

Cremonese in emergenza, Ballardini s’affida ad Afena Felix Gyan

La Cremonese è ultima in classifica con otto punti, è riuscita a qualificarsi alla semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina eliminando Napoli e Roma ma in campionato non ha ancora portato a casa una vittoria. Nonostante ciò, è quasi sempre rimasta in partita sia con Alvini che con Ballardini, soltanto contro la Lazio capitolò senza porre adeguata resistenza. L’infermeria è abbastanza piena, nell’elenco dei convocati mancano il terzino sinistro Quagliata, i difensori Bianchetti e Lochoshvili, il centrocampista Buonaiuto e gli attaccanti Okereke e Dessers. In porta ci sarà Carnesecchi, Ferrari, l’ex Chiriches e Vasquez comporranno la difesa a tre, Sernicola e Valeri lavoreranno da quinti, Meitè farà lo schermo davanti alla difesa con Benassi e Pickel interni a sostegno della coppia d’attacco formata da Ciofani e Afena Felix Gyan. Tsadjout è l’unica risorsa offensiva su cui può contare in panchina, anche Ghiglione come quinto a destra può dare il suo contributo.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera, Zedadka, Gaetano, Demme, Ndombele, Elmas, Zerbin, Politano, Simeone, Raspadori. All. Spalletti

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Meitè, Pickel, Valeri; Ciofani, Afena Felix Gyan. A disp.: Saro, Sarr, Aiwu, Ghiglione, Acella, Castagnetti, Galdames, Tsadjout. All. Ballardini

A cura di Ciro Troise