Kiss Kiss, De Maggio sicuro: “Il Napoli eliminerà il Barcellona”

Il Napoli centra una importante vittoria in casa del Cagliari, successo vitale per raggiungere la continuità che richiede Gennaro Gattuso. Napoli che ieri ha anche invertito il trend negativo di 11 partite consecutive in campionato subendo gol, conquistando la seconda clean sheet di fila dopo il match di Coppa Italia contro l’Inter.

Restando sempre in tema di coppe, si avvicina la super sfida di Champions League contro il Barcellona per gli azzurri, confronto che dà certamente lustro a tutta la realtà Napoli. Superare il turno sembra impresa proibitiva, eppure c’è chi come Valter De Maggio ci crede. Il giornalista, a “Radio Goal” sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, si è detto infatti convinto del passaggio del turno degli azzurri: “Sono convinto che il Napoli farà fuori il Barcellona dalla Champions League“.