Il Napoli è alla ricerca del terzino sinistro per la prossima stagione, vista l’ormai certa partenza di Faouzi Ghoulam, il cui contratto è in scadenza in estate. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, la società azzurra avrebbe ormai chiuso per Mathias Olivera del Getafe in una trattativa ormai in dirittura d’arrivo. Sarà lui, quindi, il primo acquisto del mercato estivo.