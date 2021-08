Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, Petagna che sembrava vicino alla Sampdoria, potrebbe invece restare al Napoli. Fonti vicine alla Sampdoria fanno sapere che l’affare non si farà. Il calciatore resterà al Napoli, anche grazie all’enorme affetto dei tifosi del Napoli e di Spalletti che l’avrebbe convinto a non partire. Anche i compagni di squadra hanno fatto di tutto per non far partire l’attaccante. Spalletti si sarebbe mosso in prima persona per la sua conferma.