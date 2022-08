Klopp: “Girone incredibilmente competitivo, conosciamo già Napoli e Ajax”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha commentato il sorteggio di Champions League, che vedrà la sua squadra affrontare Napoli, Ajax e Rangers nel Gruppo A: “La prima cosa da dire è che questa è una vera e propria sfida. Tutti i club hanno qualità, tutti hanno pedigree e direi che tutti hanno una possibilità. La cosa buona è che l’abbiamo anche noi, quindi ha senso per noi guardare avanti alla sfida e provarci. La differenza quest’anno è che la fase a gironi sarà più breve del solito, quindi dovremo essere pronti non solo per la qualità degli avversari, ma anche per le diverse esigenze e ritmi. Sono passati solo un paio d’anni da quando abbiamo giocato due partite davvero difficili contro l’Ajax e siamo andati abbastanza bene contro il Napoli, quindi sappiamo un po’ di entrambi e loro sanno un po’ di noi. I Rangers sono un nuovo avversario per noi, ma li conosciamo. L’unica certezza in questo momento è che tutte e sei le partite saranno incredibilmente competitive”.