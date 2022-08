Conference League, Twente-Fiorentina 0-0: viola qualificati alla fase a gironi

Bastava non perdere, e la Fiorentina di Italiano ha centrato l’obiettivo. Al Grolsch Veste Stadium i Viola impattano 0-0 col Twente e strappano così il pass per la fase a gironi di Conference League, in virtù del 2-1 maturato settimana scorsa al Franchi. Il Twente forza i ritmi di gioco sin dal 1’, la Viola barcolla ma non cede: provvidenziali i salvataggi a portiere battuto di Cabral prima, e Igor poi. Sul finale Mandragora sfiora addirittura l’1-0 con una rovesciata che si stampa sul palo. La Viola gioca i minuti di recupero in apnea, a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Igor.