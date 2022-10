Klopp: “Napoli la squadra più in forma, giocano in modo incredibile”

Jurgen Klopp, alla vigilia del match di Premier League con il Leeds, ha parlato in conferenza stampa del momento del Napoli, senza dimenticare la batosta subita all’andata. Ecco le sue parole:

“Abbiamo ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions in maniera eccezionale. Dopo la botta che abbiamo subito nella prima partita con il Napoli non si poteva fare di meglio.

Gli azzurri sono probabilmente la squadra più in forma del momento. Stanno giocando in maniera incredibile. Noi non potevamo fare assolutamente meglio di così. Ora noi siamo in un buon momento, siamo di nuovo pronti a lottare e a andare a prenderci la vittoria nella gara di domani”.

La gara di ritorno con il Napoli, che chiuderà la fase a gironi della Champions League, è prevista per martedi alle ore 21.00.