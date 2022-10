Caratteristiche dei casinò online stranieri

La presente recensione stilata da esperti e professionisti , ti consentirà di mettere da parte qualsiasi tuo dubbio, e scegliere serenamente la migliore piattaforma di casinò di altri stati che accettano italiani e divertirti in tutta tranquillità. Premesso ciò, innanzitutto ti spiegheremo cosa sono i casinò stranieri che accettano italiani, le differenze che hanno con casinò nazionali, come trovare le migliori piattaforme e che rischi corri se incontri un sito sbagliato.

Casinò stranieri: cosa significa?

Se senti parlare di casinò di località straniere, la prima e importante analisi che devi fare è sapere se l’operatore che hai scelto ti può offrire tutti i servizi fondamentali e in lingua italiana. In secondo luogo, devi verificare se è autorizzato a operare in Italia oppure se presenta svariate lingue e non vanta nessuna autorizzazione. In tal senso devi, infatti, sapere che ci sono moltissimi casinò online stranieri che sono in grado di offrirti tutto ciò che ti serve, tipo un supporto utenti e se dispongono anche di una regolare autorizzazione. Se questi punti focali ti sono molto familiari, allora ti faranno sembrare di giocare su un casino italiano. Naviga su Siticasinononaams.com per saperne di più sui casinò stranieri.

Casinò stranieri autorizzati: sono sicuri?

Un principale problema dei casinò di altri stati europei che accettano soggetti residenti in Italia è proprio legato al fatto che talvolta non sono sicuri. Se, infatti, non appartengono all’ ADM sono tecnicamente non legali e quindi potenzialmente pericolosi. Onde evitare quindi spiacevoli sorprese, ti consigliamo di leggere ciò che è riportato successivamente in modo da capirne di più.

Come capire se i casinò sono autorizzati?

Volendo scoprire se un casinò è legale, fondamentalmente ci sono due metodi con un primo che consiste nel verificarli sul sito dell’ADM, ossia l’ente governativo che è l’unico organismo statale autorizzato a gestire il gioco online distanza e a rilasciare autorizzazioni a chi ne fa esplicita richiesta. Il secondo metodo è sicuramente più semplice da seguire; infatti, è sufficiente controllare se nella pagina web, oppure in fondo a quella iniziale compare un simbolo dell’ADM ossia una stella stilizzata contornata da altre dodici più piccole e affiancata da una scritta ADM di forma estesa. Se un casino espone questo simbolo, allora significa che è legale, viceversa se manca, è preferibile scartarlo a priori.

Perché i giocatori cercano casinò online stranieri?

Un altro punto, che sicuramente ti interesserà, è perché moltissimi giocatori rimangono attratti da casinò stranieri, specie se questi ultimi propongono denaro in regalo senza versamento iniziale.

Caratteristica dei migliori casinò online europei ed extraeuropei

Tantissimi casinò internazionali online offrono quasi sempre il meglio, e assistono il giocatore sia quando vince che se subisce delle perdite. Premesso ciò, vediamo le loro principali peculiarità:

Sicurezza

E’ possibile individuare moltissimi casinò online europei e extraeuropei anche in base ai fattori ben precisi, come quello inerente al gioco sicuro. Tantissimi casinò stranieri certificati dall’ADM offrono in tal senso le stesse garanzie e soddisfano anche moltissimi criteri che l’autorità governativa esige compresa qualsiasi transazione di denaro.

Giochi

Tantissimi casinò online internazionali moltissime volte sono più allettanti di alcuni made in Italy, poiché in grado di offrire svariati tipi di titoli di slot da casinò vecchi e nuovissimi.

Bonus

Un altro importante fattore che conviene analizzare a fondo quando si sceglie un casinò Non ADM riguarda la procedura d’iscrizione. In questo frangente infatti è possibile ottenere un’allettante offerta di nuovo e vecchio utente. Un deposito minimo 5 euro è tuttavia molto popolare su vari casinò stranieri autorizzati a interagire sull’intero territorio nazionale.

Clienti

Un buon numero di casinò stranieri online sono anche in grado di offrire un supporto utenti efficacissimo, attivo H24, 7 giorni su 7, e persino in lingua italiana.

Casinò Online Stranieri – Pro e Contro

Dopo aver analizzato sommariamente vari casinò online europei, che, invece di richiedere la certificazione italiana, hanno preferito appoggiarsi ad altri Stati, vediamo quali sono i lati positivi e negativi, nonché vantaggi e svantaggi di questi provider stranieri:

Vantaggi dei casinò online stranieri

Tutti i vantaggi che ci apprestiamo a elencare non sono ottenibili all’unisono su casinò online europei e extraeuropei, ma ce ne sono comunque alcuni che di seguito analizziamo nei dettagli:

Assenza di limiti

Qualsiasi limite di puntata e di vincita non è presente su casinò internazionali, quindi è possibile decidere autonomamente quanto investire e che cifra riscattare dal conto gioco.

Bonus molto più interessanti

Le offerte di benvenuto offerti dai gestori dei casinò online europei sono molto più accattivanti rispetto ai casinò nazionali in termini di importo e periodicamente vengono offerti anche quelle senza versamento iniziale e altri successivi ideali per coloro amano scommettere importi maggiori.

Giri e giochi gratuiti

Non è raro ricevere come regalo giri gratuiti oppure usufruire di giocate gratis per slot e carte. Grazie a ciò, è possibile permette di provare svariati palinsesti e scoprire qual è maggiormente in grado di soddisfare la propria esigenza.

Giochi vari e innovativi

Una vasta platea di utenti che riescono a raggiungere invoglia moltissimi casinò stranieri a entrare in contatto con i più rinomati fornitori di provider per accaparrarsi vari e nuovi software. Tantissimi sono, infatti, i titoli e varianti che questi casinò propongono a utenti che risiedono in Italia.

Pagamenti veloci

I metodi di pagamento nei casinò online internazionali sono più rapidi e anche le opzioni di scelte non mancano; infatti oltre alle tradizionali carte ci sono anche casinò Non AAMS Skrill che, come si evince dalla denominazione stessa, accettano questo metodo di portafoglio elettronico pratico, veloce e funzionale e tra migliori.

Presenza di criptovalute

Tantissimi casinò stranieri oltre a metodi di pagamento tradizionali e di ultima generazione accettano anche i bitcoin e altri e-vallet simili che garantiscono massima privacy, sono sicuri e talvolta viene persino elargito un regalo in denaro a chi ne fa uso.

Svantaggi dei casinò online straniero

In occasione di una recensione un casinò qualunque è doveroso non soffermarsi solo su lati positivi bensì citare anche eventuali negativi. In tal senso su casinò online stranieri senza autorizzazione italiana emergono alcune pecche che di seguito ci apprestiamo a elencare:

Licenza mancante

La mancanza di licenze è la maggiore preoccupazione di chi decide di giocare su un casinò internazionale. Il motivo è legato al fatto che subentra a giusta ragione l’ansia, poiché si teme sempre che ci possano essere delle brutte sorprese visto che sono provider illegali.

Tracciamento difficile

Se chi gestisce un casinò di un altro stato non ha ottemperato a mettersi in regola, definirlo sicuro è azzardato. Ciò infatti comporta spesso che alcuni cambiano dominio e di conseguenza c’è il rischio che non essendo più tracciabili i soldi versati o vinti risultano persi.

Assenza di limiti

Se da un lato l’assenza di limiti di deposito e di prelievo appare come una cosa positiva, va però detto che ci sono anche lati negativi; infatti, inducono moltissimi utenti a non impostare limiti personali per non incorrere in giocate irresponsabili e che causano dipendenza e congrue perdite di denaro.

Evasione fiscale

Le vincite che si ottengono su casinò stranieri andrebbero denunciate al fisco per evitare di essere considerati degli evasori. Anche se non obbligatorio, è sempre meglio adeguarsi al sistema nazionale per scongiurare multe severe.

Mancanza di alcuni metodi di pagamento

Anche se i metodi di pagamento sono molteplici, ci sono tantissimi casino online stranieri che non accettano PostePay e PayPal, cosa che è possibile con i siti affiliati all’ADM.

Autoesclusione non prevista

Un decreto legge dell’autorità governativa italiana prevede che qualsiasi utente possa autoescludersi da un casino specie, se riscontra perdite considerevoli, cosa sempre probabile se non attua un gioco responsabile; infatti annualmente vengono bruciati diversi miliardi di euro nei casinò online. Premesso ciò, sebbene molti casinò stranieri prevedono di poter cancellare l’account non essendo stata alcuna verifica in fase di registrazione, non esclude alcuna possibilità di iscriversi di nuovo.

Lista dei casinò online non italiani

I casinò online europei e extraeuropei agli appassionati del gioco sono in grado di offrire il top e tra i migliori, ecco alcuni più noti dell’intero panorama online nazionale e internazionale:

Librabet Casino

✅Offerta iniziale del 100% fino a 500 € + 200 free spin

✅Vasta gamma di slot machine

✅Interessanti quote su eventi sportivi

GratoWin Casino

✅Offerta No deposit fino a €3000+50 Giri Gratuiti

✅Diverse tipologie di slots

✅Eccellente servizio di assistenza

Rabona Casinò

✅Regalo del 100% Fino a €500

✅Ampia gamma di slots e sport

✅Casinò con assistenza in lingua italiana

WINSPARK

✅Casinò Non AAMS

✅Versamento minimo di €10

✅ Disponibilità di un VIP Club

GREATwin

✅Welcome bonus variabile

✅Ricarica gratuita ogni fine settimana

✅funzione Live Cashback attiva

Conclusione su casino online stranieri

Come abbiamo potuto notare in questa recensione, un casinò online straniero ha specifiche peculiarità che nel bene e nel male possono rendere felici o scontenti alcuni nostri giocatori. Quasi tutti offrono promozioni, anche se è sempre opportuno verificarle per evitare di rimanerci male se non elargite. Tuttavia essendoci molti provider esteri che propongono piattaforme legali sarebbe insensato rischiare soldi su quelli truffaldini, quindi basta soltanto un minimo di buon senso e tanta informazione per evitare spiacevoli sorprese.

Riccardo Bastoni: biografia dell’esperto di gaming

Riccardo Bastoni è un grande esperto di casinò online. Tra l’altro, è un recensore che vanta una laurea in Economia e Finanza conseguita presso l’ateneo Bocconi di Milano. I casinò non ADM sono quelli che ritiene più interessanti di più e che oggi lo rendono uno dei migliori recensori a livello mondiale. Grazie a ciò, a Riccardo sono stati conferiti prestigiosi premi nell’anno 2019 ricevuto da PokerStars Italy come pokerista più esperto dell’anno e del 2021 attribuitogli da Italian IGaming Awards come miglior creatore di testi su casinò online.